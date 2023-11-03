Раритеты на 2 миллиона евро: на аукцион выставлена коллекция ценных ретро-авто (фото)

В коллекции собраны редкие старинные BMW, Mercedes, Porsche и Alfa Romeo. Стоимость некоторых автомобилей достигает 200-300 тысяч евро.

В Мюнхене на аукцион RM Sotheby’s выставили коллекцию ретро-автомобилей. С молотка уйдут 12 винтажных машин разных лет выпуска, а их общая стоимость составляет около 2 миллионов евро. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Большинство автомобилей в коллекции – немецкие. Среди них – по четыре BMW и Mercedes-Benz. Все машины отреставрированы до идеального состояния.

BMW 501 оценен в 300 000 евро Фото: RM Sotheby's

Самое дорогое авто – редкий кабриолет BMW 501 1955 года с кузовом от ателье Baur. Таких машин собрали всего 37, поэтому их цена достигает 300 000 евро.

Старейшая модель в коллекции – BMW 316 1936 года, за которую планируют выручить от 120 до 160 000 евро. Также ценным является купе BMW 327/28 с 80-сильным гоночным мотором. Их собрали только 86, поэтому цена составляет около 180 000 евро.

BMW 327/28 Mercedes-Benz 220 BMW 316 Mercedes 170 S Porsche 911 S Targa BMW 3200 CS Alfa Romeo Giulia Spider

Кроме того, продают купе и кабриолет Mercedes-Benz 220 50-х, причем за версию с жестким верхом хотят выручить до 200 000 евро. В такую же сумму оценили и Porsche 911 S Targa 1967 года, а кабриолет Mercedes 170 S 1951 года – в 180 000 евро.

Кроме того, на аукцион выставлены кабриолет Porsche 911 1986 года, представительские купе BMW 3200 CS и Mercedes 280 SE 3,5, а также пара Alfa Romeo 60-х – купе Giulietta Sprint и родстер Giulia Spider.

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