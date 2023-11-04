В Украине появился семейный электрокар от Geely и Volvo с запасом хода свыше 800 км (фото)

Zeekr 009 — роскошный 5,2-метровый электровэн на шесть мест с богатым оснащением. Электромобиль оснащен 544-сильной установкой и демонстрирует динамику на уровне спортивных авто.

В Киеве заметили новейший Zeekr 009. Роскошный электрический минивэн только недавно приехал в Украину. Фото электрокара появилось на сайте Autogeek.

Zeekr 009 – вторая модель от нового электрического бренда Geely и Volvo. Китайский электромобиль стоит от 68 500 до 82 000 долларов и уже продается в Европе. К слову, вскоре у него появится еще более дорогой собрат Volvo EM90.

Модель разработана совместно Geely и Volvo Фото: Geely

Огромный Zeekr 009 достигает 5,2 м в длину и отличается граненым дизайном с обилием хрома и коротким высоким капотом. У него 20-дюймовые колеса и сдвижные двери с электроприводом.

Шестиместный салон Zeekr 009 отделан кожей Nappa. Кресла первого и второго ряда получили электропривод, вентиляцию и массаж. Также есть камеры кругового обзора и монитор для задних пассажиров.

В салоне кресла первого и второго ряда получили электропривод и массаж Фото: Geely

Электромобиль Zeekr 009 оснащен двумя моторами общей мощностью 544 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 190 км/ч.

Новый Zeekr 009 предлагают с батареями емкостью 116 и 140 кВт∙ч. Запас хода составляет 702 и 822 км, соответственно.

К слову, в Украине недавно появились и электромобили Zeekr 001, способные разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с.

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