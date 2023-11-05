Звезда шоу: украинцы показали в Лас-Вегасе яркий винтажный Mercedes с мотором Tesla (фото)

Знаменитый Mercedes 300 SL Gullwing воссоздан в формате электрокара украинскими тюнерами. Вся "начинка" для авто позаимствована у Tesla Model 3.

На знаменитом тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе презентовали необычный Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. Легендарное авто на самом деле является электромобилем, причем создали его украинские мастера. Об этом сообщает сайт Autogeek.

Уникальный клон Mercedes 300 SL построили в украинском ателье TSK, которое открыло свое представительство в США. Компания уже не впервые принимает участие в SEMA: год назад в Лас-Вегасе показали яркие тюнингованные Tesla. А нынешний проект попал в ТОП-40 лучших авто SEMA.

Шасси и силовая установка позаимствованы у Tesla Model 3 Фото: Autogeek

Именно Tesla Model 3 стала донором шасси и силовой установки. Основатель TSK Богдан Головатюк объяснил, что целью проекта было показать, что не важно, какой у авто кузов, ведь главное – технологии внутри.

Электромобиль Tesla Gullwing (именно так назвали авто) с виду напоминает легендарный Mercedes 300 SL. У него длинный капот, круглые фары и фирменные поднимающиеся вверх двери типа "крыло чайки".

Салон отделан бирюзовой кожей Фото: Autogeek

В то же время дизайн осовременили – расширили арки, добавили карбоновый обвес и диодную оптику. Появились и современные колеса и шины.

Салон Mercedes-Benz 300 SL отделали бирюзовой кожей. Руль и центральный дисплей знакомы по Tesla Model 3. Авто сохранило все оборудование электрокара – климат-контроль, навигацию и даже автопилот.

Спорткар получил карбоновый обвес и современные колеса Фото: Autogeek

Электромобиль Mercedes 300 SL Gullwing способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с. Запас хода составляет 350 км, также поддерживается быстрая зарядка на станциях Tesla Supercharger.

Ранее Фокус сообщал, что на SEMA показали доработанные винтажные Dodge, Ford и Rolls-Royce.

Также мы писали, что на SEMA презентовали Ford Sierra, переделанный в 500-сильный спорткар