Китайцы представили недорогого конкурента Tesla Model S с запасом хода 550 км (фото)

Xpeng P7i 550 LFP стал самой доступной модификацией электрического седана. Конкурент Tesla Model S доступен в Китае по цене от 30 800 долларов.

Электромобиль Xpeng P7i получил новую версию 550 LFP. Эта модификация на 26 000 юаней (3600 долларов) дешевле стандартной модели. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Xpeng P7i 550 LFP не получил внешних изменений. Это стильный седан с необычными передними дверьми, которые открываются вверх, как у некоторых моделей Lamborghini.

Xpeng P7i получил стильный дизайн Фото: Xpeng

Габариты Xpeng P7i 550 LFP:

длина — 4888 мм;

ширина — 1896 мм;

высота — 1450 мм;

колесная база — 2998 мм.

В интерьере установлены два больших дисплея под управлением Xmart OS 4.0. В список оснащения входят продвинутые системы помощи водителю.

В интерьере установлены два больших дисплея Фото: Xpeng

Xpeng P7i 550 LFP оснащен электромотором мощностью 276 л.с. и 440 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,4 секунды.

Электромобиль получил аккумуляторную батарею емкостью 64,4 кВт⋅час. С ним автомобиль способен проехать до 550 км на одном заряде. Всего 10 минут быстрой зарядки достаточно, чтобы увеличить запас хода на 240 км.

Также на выбор доступны и полноприводные версии Xpeng P7i мощностью 473 л.с. и 757 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,9 секунды.

Xpeng P7i 550 LFP уже доступен для заказа в Китае. Стоимость новинки составляет 223 900 юаней (30 800 долларов).

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