Заброшенный шведский спорткар 70-х впервые помыли за 25 лет (видео)

Saab Sonett III является очень редким европейским спорткаром с легким пластиковым кузовом. Этот автомобиль провел большую часть времени в сарае, но мастера смогли восстановить его.

В США обнаружили заброшенный шведский спорткар Saab Sonett III 1970-х годов. Автомобиль простоял в сарае около 25 лет. Видео опубликовали на YouTube-канале WD Detailing.

Впервые модель Saab Sonett дебютировала в 1956 году. Спорткар имеет три поколения, а его производство завершилось в 1974 году. Всего было продано 8 368 экземпляров Sonett III.

Спорткар отличается необычным дизайном со скрытыми передними фарами. Также он имеет длинную переднюю часть и клиновидный силуэт.

Спереди установлены скрытые фары Фото: Скриншот

Сзади установлены узкие фонари. Еще одной интересной особенностью является багажник, для доступа к которому нужно поднять заднее стекло.

В интерьере размещены два сиденья. В центре салона расположен большой тахометр, а по бокам — спидометр и датчик состояния двигателя.

Saab Sonett III имеет два посадочных места Фото: Скриншот

Saab Sonett III оснащен 1,7-литровым двигателем мощностью 76 л.с. и 127 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 14 секунд. Максимальная скорость составляет 164 км/ч.

Этот автомобиль изначально был далеко не в лучшем состоянии. Его пробег составляет 59 000 км, но большую часть времени он простоял в сарае.

Стальная рама Saab Sonett III пострадала от коррозии. Кузов также получит несколько повреждений.

Мастера восстановили первоначальный внешний вид спорткара. Для этого авто тщательно помыли и избавились от мусора.

После всех работ Saab Sonett III стал выглядеть как новое авто Фото: Скриншот

Результат превзошел все ожидания. Кузову вернули прежний блеск, а интерьер выглядит так же, как и десятки лет назад.

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