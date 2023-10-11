Культовый американский спорткар 70-х помыли впервые за 40 лет (видео)

За 40 лет простоя Dodge Challenger проржавел, его днище сгнило, а обивку салона пришлось выбросить. Теперь знаменитое авто отправят на реставрацию.

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В США обнаружили заброшенный Dodge Challenger 1971 года. Знаменитое американское авто простояло заброшенным в гараже около 40 лет, и теперь его решили восстановить. Об этом рассказали в видео на Youtube-канале WD Detailing.

Автомобиль 40 лет простоял заброшенным Фото: скриншот / YouTube

Причины, по которым авто оставили в гараже, пока не выяснены. У Dodge Challenger относительно небольшой пробег в 30 800 км, но его состояние не самое лучшее.

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Кузов авто местами проржавел, но сохранился, а вот днище почти полностью прогнило. Задний бампер и защита картера отсутствуют, а виниловая отделка крыши отклеилась. Салон нуждается в новой обивке.

Спорткар нуждается в новой оббивке салона Фото: скриншот / YouTube

Двигатель пока не заводили. Не исключено, что ему нужен ремонт. Под капотом установлен 5,2-литровый V8 на 230 л. с., хотя в линейке Dodge Challenger 1971 года были моторы мощностью до 425 л. с.

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