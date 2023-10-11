Культовий американський спорткар 70-х помили вперше за 40 років (відео)

За 40 років простою Dodge Challenger проржавів, його днище згнило, а оббивку салону довелося викинути. Тепер знамените авто відправлять на реставрацію.

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У США виявили занедбаний Dodge Challenger 1971 року. Знамените американське авто простояло покинутим у гаражі близько 40 років, і тепер його вирішили відновити. Про це розповіли у відео на Youtube-каналі WD Detailing.

Автомобіль 40 років простояв покинутим Фото: скриншот / YouTube

Причини, через які авто залишили в гаражі, поки що не з'ясовано. У Dodge Challenger відносно невеликий пробіг у 30 800 км, але його стан не найкращий.

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Кузов авто місцями проржавів, але зберігся, а ось днище майже повністю прогнило. Задній бампер і захист картера відсутні, а вінілове оздоблення даху відклеїлося. Салон потребує нової оббивки.

Спорткар потребує нової оббивки салону Фото: скриншот / YouTube

Двигун поки що не заводили. Не виключено, що йому потрібен ремонт. Під капотом встановлено 5,2-літровий V8 на 230 к. с., хоча в лінійці Dodge Challenger 1971 року були мотори потужністю до 425 к. с.

Dodge Challenger помили і відчистили вперше за 40 років. Тепер спорткар очікує реставрація.

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