Непоказний раритет: в Україні виявили унікальний самоскид ЛуАЗ (фото)

Випустили лише 4-5 самоскидів ЛуАЗ-3320, з яких лише одне або два авто дійшли до наших днів. Легку вантажівку проектували для сільського господарства.

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У Закарпатській області знайшли дуже незвичайний вантажний ЛуАЗ. Компактний український позашляховик перетворений на маленький самоскид. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Ззаду з'явився підйомний кузов Фото: topgir.com.ua

Не йдеться про тюнінг ЛуАЗ — цей автомобіль побудували на Луцькому автозаводі. Загалом випустили лише 4 або 5 прототипів самоскида, адже масове виробництво моделі так і не налагодили.

Проєкт легкої комерційної моделі на базі ЛуАЗ розробили в Науково-технічному центрі "ЗАЗ-Автотехніка" в 1991 році. Автомобіль був призначений для сільського господарства і розрахований на невелике навантаження.

За основу для самоскида взяли легкий пікап ЛуАЗ-2403, який обслуговував аеропорти. Він отримав підйомний кузов, а спереду до нього можна було під'єднати навісне обладнання — циркулярну пилу або подрібнювач сіна.

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Самоскид ЛуАЗ-3320 оснащений 1,2-літровим 40-сильним двигуном МеМЗ-969А, а також 4-ступінчастою механічною КПП і повним приводом.

Під капотом встановлено 40-сильний двигун Фото: topgir.com.ua

До наших днів дійшли лише один або два ЛуАЗ-3320. Саме цей автомобіль протягом 20 років активно експлуатували. Він проржавів і потребує ремонту та реставрації.

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