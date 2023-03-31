У Польщі знайшли рідкісний український пікап ЛуАЗ для фермерів (фото)
Український пікап призначався для роботи у сільському господарстві. ЛуАЗ-13021 має зручну вантажну платформу для перевезення вантажів.
У Польщі виявили рідкісний пікап українського виробництва ЛуАЗ-13021. Усього було випущено 300 таких авто. Про це розповіли на сайті Hyser.
ЛуАЗ-13021 довгий час простояв просто неба. Через деякий час пікап пройшов капітальний ремонт.
Пробіг рідкісного українського позашляховика становить лише 5500 км. Він має непоганий стан і досі чудово підходить для перевезення вантажу.
Габарити ЛуАЗ-13021:
- довжина — 3990 мм;
- ширина — 1650 мм;
- висота — 1757 мм;
- колісна база — 2300 мм;
- передня колія — 1340 мм;
- задня колія — 1335 мм.
Пікап має кліренс 280 мм, що допомагає йому відмінно їздити бездоріжжям. Його вантажність складає 550 кг.Важливо
Під капотом розташований 1,1-літровий двигун МеМЗ-245-20 потужністю 53 к.с. Пікап може розвивати швидкість до 90 км/год.
Раніше Фокус писав, що в Україні помітили незвичайний позашляховик ЛуАЗ "Волинь", схрещений з хетчбеком Volkswagen Golf другого покоління.
Також ми повідомляли, що у Німеччині виставили на продаж рідкісний український позашляховик ЛуАЗ-967 М 1987 року.