У Польщі знайшли рідкісний український пікап ЛуАЗ для фермерів (фото)

Український пікап призначався для роботи у сільському господарстві. ЛуАЗ-13021 має зручну вантажну платформу для перевезення вантажів.

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У Польщі виявили рідкісний пікап українського виробництва ЛуАЗ-13021. Усього було випущено 300 таких авто. Про це розповіли на сайті Hyser.

ЛуАЗ-13021 довгий час простояв просто неба. Через деякий час пікап пройшов капітальний ремонт.

Рідкісний пікап проїхав всього 5500 км Фото: Facebook

Пробіг рідкісного українського позашляховика становить лише 5500 км. Він має непоганий стан і досі чудово підходить для перевезення вантажу.

Габарити ЛуАЗ-13021:

довжина — 3990 мм;

ширина — 1650 мм;

висота — 1757 мм;

колісна база — 2300 мм;

передня колія — 1340 мм;

задня колія — 1335 мм.

Пікап має кліренс 280 мм, що допомагає йому відмінно їздити бездоріжжям. Його вантажність складає 550 кг.

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В інтернеті показали незвичайний український позашляховик ЛуАЗ для аеродромів (фото)

Під капотом розташований 1,1-літровий двигун МеМЗ-245-20 потужністю 53 к.с. Пікап може розвивати швидкість до 90 км/год.

Вантажність ЛуАЗ-13021 складає 550 кг Фото: Facebook

Раніше Фокус писав, що в Україні помітили незвичайний позашляховик ЛуАЗ "Волинь", схрещений з хетчбеком Volkswagen Golf другого покоління.

Також ми повідомляли, що у Німеччині виставили на продаж рідкісний український позашляховик ЛуАЗ-967 М 1987 року.