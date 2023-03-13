Український Франкенштейн: показали незвичайний гібрид ЛуАЗ і Volkswagen Golf (фото)

ЛуАЗ "Волинь" отримав кузовні панелі та задні габарити від Volkswagen Golf другого покоління. Незвичайне авто було створено самостійно місцевими умільцями.

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В Україні помітили незвичайний позашляховик ЛуАЗ "Волинь", схрещений із хетчбеком Volkswagen Golf другого покоління. Фото опублікував користувач Євген Середницький на своїй сторінці у Facebook.

Легендарна "Волинянка" часто піддається незвичайному тюнінгу. На цей раз власник позашляховика вирішив приміряти на свій автомобіль "шкуру" Volkswagen Golf.

Автомобіль має вигляд німецького хетчбека з укороченою колісною базою та високим кліренсом. "Волинянку" видають габарити й передня частина.

Передня частина "Волинянки" зазнала незначних змін Фото: facebook.com/Євгеній Середницький

Незвичайне авто має полтавську реєстрацію. Позашляховик зберіг рідні капот, облицювання радіатора та фари.

Позаду розмістилося запасне колесо. Своїм виглядом автомобіль нагадує Volkswagen Golf другого покоління у версії Country.

Очевидно, позашляховик модифікували самостійно. Тим не менш, невідомо, кому саме він належить.

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Також залишається в секреті салон і силова установка незвичайного авто. Цілком можливо, що рідний двигун могли замінити.

Раніше Фокус повідомляв, що український електромобіль від LUAZ Motors отримає версію в кузові фургон.