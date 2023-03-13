Український Франкенштейн: показали незвичайний гібрид ЛуАЗ і Volkswagen Golf (фото)
ЛуАЗ "Волинь" отримав кузовні панелі та задні габарити від Volkswagen Golf другого покоління. Незвичайне авто було створено самостійно місцевими умільцями.
В Україні помітили незвичайний позашляховик ЛуАЗ "Волинь", схрещений із хетчбеком Volkswagen Golf другого покоління. Фото опублікував користувач Євген Середницький на своїй сторінці у Facebook.
Легендарна "Волинянка" часто піддається незвичайному тюнінгу. На цей раз власник позашляховика вирішив приміряти на свій автомобіль "шкуру" Volkswagen Golf.
Автомобіль має вигляд німецького хетчбека з укороченою колісною базою та високим кліренсом. "Волинянку" видають габарити й передня частина.
Незвичайне авто має полтавську реєстрацію. Позашляховик зберіг рідні капот, облицювання радіатора та фари.
Позаду розмістилося запасне колесо. Своїм виглядом автомобіль нагадує Volkswagen Golf другого покоління у версії Country.
Очевидно, позашляховик модифікували самостійно. Тим не менш, невідомо, кому саме він належить.Важливо
Також залишається в секреті салон і силова установка незвичайного авто. Цілком можливо, що рідний двигун могли замінити.
Раніше Фокус повідомляв, що український електромобіль від LUAZ Motors отримає версію в кузові фургон.