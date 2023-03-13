Украинский Франкенштейн: показали необычный гибрид ЛуАЗ и Volkswagen Golf (фото)
ЛуАЗ "Волынь" получил кузовные панели и задние габариты от Volkswagen Golf второго поколения. Необычное авто было создано самостоятельно местными умельцами.
В Украине заметили необычный внедорожник ЛуАЗ "Волынь", скрещенный с хэтчбеком Volkswagen Golf второго поколения. Фото опубликовал пользователь Евгений Середницкий на своей странице в Facebook.
Легендарная "Волынянка" часто подвергается необычному тюнингу. В этот раз владелец внедорожника решил примерить на свой автомобиль "шкуру" Volkswagen Golf.
Автомобиль выглядит как немецкий хэтчбек с укороченной колесной базой и высоким клиренсом. "Волынянку" выдают габариты и передняя часть.
Необычное авто имеет полтавскую регистрацию. Внедорожник сохранил родные капот, облицовку радиатора и фары.
Сзади разместилось запасное колесо. Своим видом автомобиль напоминает Volkswagen Golf второго поколения в версии Country.
Очевидно, что внедорожник модифицировали самостоятельно. Тем не менее неизвестно, кому именно он принадлежит.Важно
Также остается в секрете салон и силовая установка необычного авто. Вполне возможно, что родной двигатель могли заменить.
Ранее Фокус сообщал, что украинский электромобиль от LUAZ Motors получит версию в кузове фургон.