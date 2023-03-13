Украинский Франкенштейн: показали необычный гибрид ЛуАЗ и Volkswagen Golf (фото)

ЛуАЗ "Волынь" получил кузовные панели и задние габариты от Volkswagen Golf второго поколения. Необычное авто было создано самостоятельно местными умельцами.

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В Украине заметили необычный внедорожник ЛуАЗ "Волынь", скрещенный с хэтчбеком Volkswagen Golf второго поколения. Фото опубликовал пользователь Евгений Середницкий на своей странице в Facebook.

Легендарная "Волынянка" часто подвергается необычному тюнингу. В этот раз владелец внедорожника решил примерить на свой автомобиль "шкуру" Volkswagen Golf.

Автомобиль выглядит как немецкий хэтчбек с укороченной колесной базой и высоким клиренсом. "Волынянку" выдают габариты и передняя часть.

Передняя часть "Волынянки" подверглась незначительным изменениям Фото: facebook.com/Евгений Середницкий

Необычное авто имеет полтавскую регистрацию. Внедорожник сохранил родные капот, облицовку радиатора и фары.

Сзади разместилось запасное колесо. Своим видом автомобиль напоминает Volkswagen Golf второго поколения в версии Country.

Очевидно, что внедорожник модифицировали самостоятельно. Тем не менее неизвестно, кому именно он принадлежит.

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Также остается в секрете салон и силовая установка необычного авто. Вполне возможно, что родной двигатель могли заменить.

Ранее Фокус сообщал, что украинский электромобиль от LUAZ Motors получит версию в кузове фургон.