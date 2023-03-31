В Польше нашли редкий украинский пикап ЛуАЗ для фермеров (фото)

Украинский пикап предназначался для работы в сельском хозяйстве. У ЛуАЗ-13021 есть удобная погрузочная платформа для перевозки грузов.

Related video

В Польше нашли редкий пикап украинского производства ЛуАЗ-13021. Всего было выпущено 300 таких авто. Об этом рассказали на сайте Hyser.

ЛуАЗ-13021 долгое время простоял под открытым небом. Спустя время пикап прошел капитальный ремонт.

Редкий пикап проехал всего 5500 км Фото: Facebook

Пробег редкого украинского внедорожника составляет всего 5500 км. Он имеет неплохое состояние и до сих пор отлично подходит для перевозки груза.

Габариты ЛуАЗ-13021:

длина — 3990 мм;

ширина — 1650 мм;

высота — 1757 мм;

колесная база — 2300 мм;

передняя колея — 1340 мм;

задняя колея — 1335 мм.

Пикап обладает клиренсом 280 мм, что помогает ему отлично ездить по бездорожью. Его грузоподъемность составляет 550 кг.

Важно

В интернете показали необычный украинский внедорожник ЛуАЗ для аэродромов (фото)

Под капотом расположен 1,1-литровый двигатель МеМЗ-245-20 мощностью 53 л.с. Пикап может развивать скорость до 90 км/ч.

Грузоподъемность ЛуАЗ-13021 составляет 550 кг Фото: Facebook

Ранее Фокус писал, что в Украине заметили необычный внедорожник ЛуАЗ "Волынь", скрещенный с хэтчбеком Volkswagen Golf второго поколения.

Также мы сообщали, что в Германии выставили на продажу редкий украинский внедорожник ЛуАЗ-967 М 1987 года.