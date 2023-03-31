В Польше нашли редкий украинский пикап ЛуАЗ для фермеров (фото)
Украинский пикап предназначался для работы в сельском хозяйстве. У ЛуАЗ-13021 есть удобная погрузочная платформа для перевозки грузов.
В Польше нашли редкий пикап украинского производства ЛуАЗ-13021. Всего было выпущено 300 таких авто. Об этом рассказали на сайте Hyser.
ЛуАЗ-13021 долгое время простоял под открытым небом. Спустя время пикап прошел капитальный ремонт.
Пробег редкого украинского внедорожника составляет всего 5500 км. Он имеет неплохое состояние и до сих пор отлично подходит для перевозки груза.
Габариты ЛуАЗ-13021:
- длина — 3990 мм;
- ширина — 1650 мм;
- высота — 1757 мм;
- колесная база — 2300 мм;
- передняя колея — 1340 мм;
- задняя колея — 1335 мм.
Пикап обладает клиренсом 280 мм, что помогает ему отлично ездить по бездорожью. Его грузоподъемность составляет 550 кг.Важно
Под капотом расположен 1,1-литровый двигатель МеМЗ-245-20 мощностью 53 л.с. Пикап может развивать скорость до 90 км/ч.
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