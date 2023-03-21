В интернете показали необычный украинский внедорожник ЛуАЗ для аэродромов (фото)
Всего с 1987 по 1988 года было выпущено 164 экземпляра ЛуАЗ-2403. Автомобили занимались буксировкой прицепов на аэродромах.
В интернете показали редкий украинский внедорожник ЛуАЗ-2403, который был спроектирован для работы на аэродромах. Об этом рассказали на сайте AmperCar.
В 1980-х были созданы первые прототипы ЛуАЗ-2403. Их использовали в качестве аэродромного тягача.
Внедорожник оснащался системой полного привода с блокировкой дифференциала и колесными редукторами. Он мог буксировать прицепы массой до 3000 кг.
ЛуАЗ-2403 получил прицепное устройство, надежно вваренное в раму. Оно имеет грузовой крюк.Важно
Характеристики ЛуАЗ-2403:
- двигатель — МеМЗ-969А;
- мощность двигателя — 40 л.с.;
- коробка передач — четырехступенчатая механическая коробка переключения передач;
- вес — 980 кг;
- максимальная скорость — 80 км/ч;
- емкость топливного бака — 37 л;
- клиренс — 230 мм.
Габариты ЛуАЗ-2403:
- длина — 3390 мм;
- ширина — 1610 мм;
- высота — 1770 мм;
- колесная база — 1800 мм;
- передняя колея — 1335 мм;
- задняя колея — 1330 мм.
Кузов внедорожника укоротили, а высокую крышу оставили только над передними сиденьями. Всего с 1987 по 1988 года было выпущено 164 экземпляра ЛуАЗ-2403, все из которых покрасили в желтый цвет.
Известно только про один ЛуАЗ-2403, который работал в аэропорту Киев. Спустя годы автомобиль утилизировали.
Ранее Фокус сообщал, что в Германии выставили на продажу ЛуАЗ-967 М 1987 года.