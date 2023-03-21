В интернете показали необычный украинский внедорожник ЛуАЗ для аэродромов (фото)

Всего с 1987 по 1988 года было выпущено 164 экземпляра ЛуАЗ-2403. Автомобили занимались буксировкой прицепов на аэродромах.

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В интернете показали редкий украинский внедорожник ЛуАЗ-2403, который был спроектирован для работы на аэродромах. Об этом рассказали на сайте AmperCar.

В 1980-х были созданы первые прототипы ЛуАЗ-2403. Их использовали в качестве аэродромного тягача.

Внедорожник оснащался системой полного привода с блокировкой дифференциала и колесными редукторами. Он мог буксировать прицепы массой до 3000 кг.

ЛуАЗ-2403 мог буксировать прицепы массой до 3000 кг.

ЛуАЗ-2403 получил прицепное устройство, надежно вваренное в раму. Оно имеет грузовой крюк.

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Характеристики ЛуАЗ-2403:

двигатель — МеМЗ-969А;

мощность двигателя — 40 л.с.;

коробка передач — четырехступенчатая механическая коробка переключения передач;

вес — 980 кг;

максимальная скорость — 80 км/ч;

емкость топливного бака — 37 л;

клиренс — 230 мм.

Габариты ЛуАЗ-2403:

длина — 3390 мм;

ширина — 1610 мм;

высота — 1770 мм;

колесная база — 1800 мм;

передняя колея — 1335 мм;

задняя колея — 1330 мм.

Кузов внедорожника укоротили, а высокую крышу оставили только над передними сиденьями. Всего с 1987 по 1988 года было выпущено 164 экземпляра ЛуАЗ-2403, все из которых покрасили в желтый цвет.

За два года было выпущено 164 единицы ЛуАЗ-2403

Известно только про один ЛуАЗ-2403, который работал в аэропорту Киев. Спустя годы автомобиль утилизировали.

Ранее Фокус сообщал, что в Германии выставили на продажу ЛуАЗ-967 М 1987 года.