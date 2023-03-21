В інтернеті показали незвичайний український позашляховик ЛуАЗ для аеродромів (фото)
Всього з 1987 по 1988 роки було випущено 164 екземпляри ЛуАЗ-2403. Автомобілі займалися буксируванням причепів на аеродромах.
В інтернеті показали рідкісний український позашляховик ЛуАЗ-2403, який був спроєктований для роботи на аеродромах. Про це повідомили на сайті AmperCar.
У 1980-х було створено перші прототипи ЛуАЗ-2403. Їх використовували як аеродромні тягачі.
Позашляховик оснащувався системою повного приводу з блокуванням диференціала та колісними редукторами. Він міг буксирувати причепи масою до 3000 кг.
ЛуАЗ-2403 отримав причіпний пристрій, надійно вварений у раму. Він має вантажний гак.Важливо
Характеристики ЛуАЗ-2403:
- двигун — МеМЗ-969А;
- потужність двигуна — 40 к.с.;
- коробка передач — чотириступінчаста механічна коробка перемикання передач;
- вага — 980 кг;
- максимальна швидкість — 80 км/год;
- місткість паливного бака — 37 л;
- кліренс — 230 мм.
Габарити ЛуАЗ-2403:
- довжина — 3390 мм;
- ширина — 1610 мм;
- висота — 1770 мм;
- колісна база — 1800 мм;
- передня колія — 1335 мм;
- задня колія — 1330 мм.
Кузов позашляховика вкоротили, а високий дах залишили лише над передніми сидіннями. Всього з 1987 по 1988 роки було випущено 164 екземпляри ЛуАЗ-2403, усі з яких пофарбували у жовтий колір.
Відомо лише про один ЛуАЗ-2403, який працював у аеропорту Київ. Через роки автомобіль утилізували.
Раніше Фокус повідомляв, що у Німеччині виставили на продаж ЛуАЗ-967 М 1987 року.