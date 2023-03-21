В інтернеті показали незвичайний український позашляховик ЛуАЗ для аеродромів (фото)

Всього з 1987 по 1988 роки було випущено 164 екземпляри ЛуАЗ-2403. Автомобілі займалися буксируванням причепів на аеродромах.

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В інтернеті показали рідкісний український позашляховик ЛуАЗ-2403, який був спроєктований для роботи на аеродромах. Про це повідомили на сайті AmperCar.

У 1980-х було створено перші прототипи ЛуАЗ-2403. Їх використовували як аеродромні тягачі.

Позашляховик оснащувався системою повного приводу з блокуванням диференціала та колісними редукторами. Він міг буксирувати причепи масою до 3000 кг.

ЛуАЗ-2403 міг буксирувати причепи масою до 3000 кг.

ЛуАЗ-2403 отримав причіпний пристрій, надійно вварений у раму. Він має вантажний гак.

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Характеристики ЛуАЗ-2403:

двигун — МеМЗ-969А;

потужність двигуна — 40 к.с.;

коробка передач — чотириступінчаста механічна коробка перемикання передач;

вага — 980 кг;

максимальна швидкість — 80 км/год;

місткість паливного бака — 37 л;

кліренс — 230 мм.

Габарити ЛуАЗ-2403:

довжина — 3390 мм;

ширина — 1610 мм;

висота — 1770 мм;

колісна база — 1800 мм;

передня колія — 1335 мм;

задня колія — 1330 мм.

Кузов позашляховика вкоротили, а високий дах залишили лише над передніми сидіннями. Всього з 1987 по 1988 роки було випущено 164 екземпляри ЛуАЗ-2403, усі з яких пофарбували у жовтий колір.

За два роки було випущено 164 одиниці ЛуАЗ-2403

Відомо лише про один ЛуАЗ-2403, який працював у аеропорту Київ. Через роки автомобіль утилізували.

Раніше Фокус повідомляв, що у Німеччині виставили на продаж ЛуАЗ-967 М 1987 року.