Свежий дизайн и электрическая установка: представлен новый пикап Ram 1500 (фото)

Обновленный RAM 1500 получил новую линейку двигателей и несколько новых версий. Гибридная модификация Ramcharger способна разгоняться до сотни всего за 4,5 секунды.

В США представили обновленный среднеразмерный пикап RAM 1500. Модель получила множество обновлений, включая новые силовые установки. Об этом рассказали на сайте Stellantis.

Обновленный RAM 1500 можно узнать по измененному дизайну. Спереди появились узкие фары с новой графикой и увеличенная решетка радиатора.

Задние фонари также получили новую графику. Помимо этого изменился и бампер пикапа. Дверь грузовой платформы теперь оснащена технологией обнаружения препятствий.

Сзади установлены вертикальные фонари Фото: RAM

В интерьере установлены 14,5-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и 12,3-дюймовая панель приборов. Также предусмотрено цифровое зеркало заднего вида. Как опция доступна аудиосистема премиум-класса Klipsch с 23 динамиками.

В интерьере установлены два больших дисплея Фото: RAM

Линейка силовых установок была сильно изменена. Теперь пикап нельзя заказать с двигателем V8 Hemi.

RAM 1500 2025 модельного года предложат с 3,0- или 3,6-литровыми турбированными двигателями V6 мощностью от 309 до 548 л.с. Благодаря этому пикап стал не только эффективнее, но и экономнее.

Еще одним изменением стало появление версии Ramcharger. Она предлагает два электромотора суммарной мощностью 672 л.с. и 833 Нм крутящего момента. Их дополняет 3,6-литровый двигатель V6, который будет работать как генератор.

RAM 1500 Ramcharger имеет несколько внешних отличий от стандартной модели Фото: RAM

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,5 секунды. Суммарный запас хода составляет 1110 км.

RAM 1500 Ramcharger имеет грузоподъемность 1191 кг. Помимо этого пикап может буксировать прицеп весом до 6350 кг.

Задняя часть RAM 1500 Ramcharger сильно отличается от других версий модели Фото: RAM

Также модель впервые получит полностью электрическую модификацию REV. Она оснащена двумя электромоторами суммарной мощностью 654 л.с. и способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,4 секунды.

Обновленный Ram 1500 поступит в продажу в США в начале 2024 года. Начальная стоимость модели составит более 38 570 долларов.

Ранее Фокус писал, что в Бразилии состоялась презентация нового компактного пикапа Ram Rampage.