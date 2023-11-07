Свыше 270 км/ч задним ходом: хорватский электромобиль установил необычный рекорд (видео)

Rimac Nevera установил уже 24 рекорда скорости и ускорения. В этот раз производитель проверил максимальную скорость гиперкара при движении задним ходом.

Электромобиль Rimac Nevera установил еще один скоростной рекорд. В этот раз гиперкару удалось разогнаться свыше 270 км/ч задним ходом. Видео опубликовали на YouTube-канале RimacAutomobili.

Rimac Nevera в начале 2023 года установил 23 рекорда скорости и ускорения на полигоне в немецком Папенбурге. 7 октября электромобиль вернулся в эту локацию для нового заезда.

Необычный рекорд вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Максимальная скорость хорватского гиперкара задним ходом составила 275,7 км/ч.

В Rimac заявили, что ключом к успеху стала необычная электрическая трансмиссия Nevera. Электромоторы способны вращать колеса в любом направлении с одинаковой скоростью.

Пилот-испытатель Горан Дрндак признался, что двигаться быстро задним ходом оказалось не так и просто. В таком режиме руль вращает передние колеса в обратные к движению стороны.

Пилоту пришлось привыкнуть к поведению авто при движении задним ходом Фото: Rimac

Еще одной трудностью стало то, что все системы охлаждения и аэродинамика Rimac Nevera спроектированы с учетом того, что он будет ехать вперед. При движении задним ходом увеличивается риск перегрева.

Rimac Nevera 2023 оснащен четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1914 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 1,82 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 412 км/ч.

Ранее Фокус рассказал, что в Южной Африке установили необычный мировой рекорд Гиннесса с участием 796 внедорожников Suzuki Jimny.