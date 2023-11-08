В Украине могут ввести штрафы за фальсификацию пробега подержанного авто

Законопроект предусматривает штраф за фальсификацию пробега подержанного транспортного средства. Сейчас эта инициатива находится на рассмотрении Комитета.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который призван предотвратить фальсификацию пробега подержанных авто. За нарушение будет предусмотрен штраф. Об этом сообщили на официальном портале парламента.

Законопроект №10216 от 06.11.2023 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по административной ответственности за фальсификацию пробега подержанного транспортного средства" может помочь снизить количество недобросовестных продавцов автомобилей с пробегом. Инициатором стал народный депутат IX созыва Артем Дмитрук.

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В записке к законопроекту сказано, что за фальсификацию пробега авто с целью продажи третьим лицам будет предусмотрен штраф от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Сейчас эта инициатива направлена на рассмотрение Комитета.

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