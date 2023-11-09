Способен выдержать взрыв: кроссовер Mercedes-Maybach GLS получил защищенную версию (видео)

Mercedes-Maybach GLS 600 получил защиту от пуль и взрывов ручных гранат. Кроссовер имеет автоматическую систему пожаротушения и камеру ночного видения.

Компания INKAS представила пакет скрытой брони для кроссовера Mercedes-Maybach GLS 600. После доработок автомобиль способен выдерживать попадания пуль винтовки и даже взрывы. Об этом рассказали на сайте компании.

Mercedes-Maybach GLS 600 от INKAS трудно отличить снаружи от стандартной модели. Главными внешними изменениями являются проблесковые маячки, встроенные в решетку радиатора.

Спереди появились проблесковые маячки Фото: INKAS

Кроссовер получил защиту по стандарту BR6. Автомобиль выдерживает выстрелы из винтовок калибра 7,62 мм, а также способен защитить пассажиров от двух ручных гранат DM51 или взрывчатых веществ аналогичного действия.

В INKAS заявили, что в конструкции нет уязвимых мест. Предусмотрены даже защита моторного отсека и автоматическая система пожаротушения. За доплату доступны и сверхпрочные шины, которые позволяют проехать еще несколько километров после прокола.

В конструкции авто не осталось уязвимых мест Фото: INKAS

Интерьер авто остался роскошным, но получил несколько дополнений. Они включают систему видеонаблюдения с круговым обзором, камеру ночного видения, GPS, сирену, стробоскопы и систему громкой связи.

Интерьер кроссовера остался роскошным Фото: INKAS

На крыше есть аварийный люк, который обеспечивает пассажирам легкий выход в экстренных ситуациях. Помимо этого автомобиль получил фильтрацию кислорода и систему помощи при открытии дверей.

Mercedes-Maybach GLS 600 оснащен 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 558 л.с. и 730 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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