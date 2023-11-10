Итальянцы представили уникальный суперкар, который светится в темноте (фото)

Кузов Maserati MC20 Notte окрашен в цвет Nero Ezzenza с люминесцентным эффектом. Суперкар оснащен 630-сильным двигателем и способен разгоняться до сотни менее чем за три секунды.

Суперкар Maserati MC20 получил специальную версию Notte. Она отличается уникальным оформлением экстерьера и интерьера. Об этом рассказали на сайте бренда.

Maserati MC20 Notte окрашена в уникальный черный цвет Nero Ezzenza с люминесцентным эффектом. Такая краска может подсвечиваться в темноте.

Maserati MC20 Notte окрашен в черный цвет Фото: Maserati

Все логотипы снаружи авто были перекрашены с серебристого цвета в матовое белое золото. Помимо этого были затемнены 20-дюймовые легкосплавные колесные диски и тормозные суппорты.

В интерьере появилась уникальная отделка из кожи и алькантары. Сиденья окрашены в черный и серый цвета с акцентами желтого цвета.

В интерьере присутствует отделка из кожи и алькантары Фото: Maserati

"MC20 Notte воспевает острые ощущения от гонок и очарование ночи, сочетая в себе высочайшую производительность и итальянскую элегантность с оттенком таинственности ночного мира", — сказал руководитель отдела дизайна Maserati Клаус Буссе.

Суперкар представил знаменитый футболист и актер Дэвид Бекхэм. Он является одним из главных амбассадоров итальянского бренда.

Амбассадором Maserati является Дэвид Бекхэм Фото: Maserati

Maserati MC20 оснащен 3,0-литровым турбированным двигателем V6 мощностью 630 л.с. и 730 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,9 секунды. Максимальная скорость составляет 325 км/ч.

Всего будет выпущено 50 экземпляров Maserati MC20 Notte. Стоимость суперкара составит свыше 220 000 долларов.

Ранее Фокус писал, что Maserati представили свой самый экстремальный суперкар — MCXtrema.