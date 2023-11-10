Заброшенная легенда: авто из фильма "Назад в будущее" 25 лет простояло на улице (видео)

Спорткар DeLorean DMC-12 ржавел на улице с 1998 года. Знаменитый автомобиль требует реставрации, но полностью комплектный.

В США обнаружили заброшенный DeLorean DMC-12 1981 года. Знаменитое авто из фильма "Назад в будущее" простояло четверть века под открытым небом. Ему посвятили видео на Youtube-канале RESTORED.

DeLorean DMC-12 нашли в Техасе. Известно, что долгое время спорткар пребывал музее в Новой Зеландии, но в 1998 году его привезли в США. Машина требовала реставрации, но восстановить ее не удалось и авто бросили на улице.

Спорткар перекрасили в красный цвет Фото: скриншот / YouTube

После 25 лет простоя состояние DeLorean DMC-12 оставляет желать лучшего. Особенно пострадали салон и двигатель автомобиля. Впрочем, авто комплектное, а его пробег составляет всего 19 300 км.

Лакокрасочное покрытие также повреждено. По непонятной причине спорткар перекрасили в красный цвет (все DeLorean с завода имели кузов из неокрашенной полированной стали, покрытой прозрачным лаком).

Напомним, что всего в 1981-1983 годах выпущено около 8,5 тыс. DeLorean DMC-12. Модель оказалась провальной из-за низкого качества сборки и слабого 2,7-литрового V6 на 130 л. с.

Популярность пришла к модели уже после прекращения ее производства. В 1985 году DeLorean DMC-12 стал машиной времени в фильме "Назад в будущее".

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