Самый дешевый электрокроссовер в Европе получит масштабное обновление (фото)

Dacia Spring получит несколько косметических изменений и более мощный электромотор. Обновленный электрокроссовер может дебютировать уже в начале 2024 года.

Электрокроссовер Dacia Spring получит обновление для 2024 модельного года. Модель изменится внешне и станет технологичнее. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Dacia Spring является одним из самых дешевых электрокроссоверов в Европе. Цены на электрокар начинаются с 16 990 евро (18 156 долларов).

Спереди появится узкая решетка радиатора и раздельная оптика. Помимо этого модель получит новый бампер.

Сзади также произойдет несколько изменений. Среди них обновленная оптика и другой бампер.

Обновленный электрокроссовер получит новые задние фонари Фото: largus.fr

Длина электрокроссовера увеличится незначительно. Ожидается, что он будет достигать в длину около 3740 мм.

Модель может перейти на платформу CMF-AEV, которая является развитием нынешней CMF-A. Она разработана исключительно для электромобилей.

Обновленная Dacia Spring получит электромотор мощностью до 90 л.с. Также новинка может получить более емкую аккумуляторную батарею.

Даже с учетом всех улучшений Dacia не собирается значительно увеличивать стоимость Spring. Электрокроссовер останется дешевым, чтобы конкурировать с бюджетными конкурентами.

Дебют обновленной Dacia Spring состоится в начале 2024 года. Стоимость новинки и характеристики станут известны позже.

Ранее Фокус писал, что в интернете опубликовали первые изображения нового универсала Dacia.