Какие новые авто покупают в разных регионах Украины: самые популярные модели октября

Чаще всего новые автомобили покупали в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях. За прошлый месяц автомобильный рынок Украины восстановился до уровня 2016 года.

В Украине за октябрь купили 5,7 тысячи новых легковых автомобилей. Эксперты назвали самые популярные модели по регионам. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".

Украинский рынок новых автомобилей восстановился до уровня 2016 года. Тем не менее в сравнении с сентябрем отмечается незначительное падение продаж.

В прошлом месяце больше всего новых авто приобрели в Киеве. Также в список крупнейших региональных рынков вошли Днепропетровская, Киевская, Одесская и Харьковская области. Вместе они обеспечили 62% октябрьских продаж.

В Киеве за октябрь купили 1986 новых автомобилей. В Днепропетровской области украинцы приобрели 489 авто.

В Киевской области за месяц зарегистрировали 485 автомобилей. В Одесской области купили 309 авто. Еще 287 автомобилей приобрели в Харьковской области.

Renault Duster стал самой популярной моделью сразу в двух регионах Украины Фото: Renault

Самые популярные модели по регионам:

Киев и Харьковская область — Renault Duster;

Днепропетровская область — Toyota RAV4;

Киевская и Одесская области — Volkswagen ID.4.

Ранее Фокус писал, что в Украине за октябрь приобрели 25,3 тысячи подержанных кроссоверов.

Также эксперты назвали самые популярные новые и подержанные электромобили в Украине за октябрь.