Какие новые авто покупают в разных регионах Украины: самые популярные модели октября
Чаще всего новые автомобили покупали в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях. За прошлый месяц автомобильный рынок Украины восстановился до уровня 2016 года.
В Украине за октябрь купили 5,7 тысячи новых легковых автомобилей. Эксперты назвали самые популярные модели по регионам. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".
Украинский рынок новых автомобилей восстановился до уровня 2016 года. Тем не менее в сравнении с сентябрем отмечается незначительное падение продаж.
В прошлом месяце больше всего новых авто приобрели в Киеве. Также в список крупнейших региональных рынков вошли Днепропетровская, Киевская, Одесская и Харьковская области. Вместе они обеспечили 62% октябрьских продаж.
В Киеве за октябрь купили 1986 новых автомобилей. В Днепропетровской области украинцы приобрели 489 авто.
В Киевской области за месяц зарегистрировали 485 автомобилей. В Одесской области купили 309 авто. Еще 287 автомобилей приобрели в Харьковской области.
Самые популярные модели по регионам:
- Киев и Харьковская область — Renault Duster;
- Днепропетровская область — Toyota RAV4;
- Киевская и Одесская области — Volkswagen ID.4.
Ранее Фокус писал, что в Украине за октябрь приобрели 25,3 тысячи подержанных кроссоверов.
Также эксперты назвали самые популярные новые и подержанные электромобили в Украине за октябрь.