Які нові авто купують у різних регіонах України: найпопулярніші моделі жовтня
Найчастіше нові автомобілі купували в Києві, Дніпропетровській та Київській областях. За минулий місяць автомобільний ринок України відновився до рівня 2016 року.
В Україні за жовтень купили 5,7 тисячі нових легкових автомобілів. Експерти назвали найпопулярніші моделі за регіонами. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".
Український ринок нових автомобілів відновився до рівня 2016 року. Проте порівняно з вереснем відзначається незначне падіння продажів.
Минулого місяця найбільше нових авто придбали в Києві. Також до списку найбільших регіональних ринків увійшли Дніпропетровська, Київська, Одеська та Харківська області. Разом вони забезпечили 62% жовтневих продажів.
У Києві за жовтень купили 1986 нових автомобілів. У Дніпропетровській області українці придбали 489 авто.
У Київській області за місяць зареєстрували 485 автомобілів. В Одеській області купили 309 авто. Ще 287 автомобілів придбали в Харківській області.
Найпопулярніші моделі за регіонами:
- Київ і Харківська область — Renault Duster;
- Дніпропетровська область — Toyota RAV4;
- Київська та Одеська області — Volkswagen ID.4.
Раніше Фокус писав, що в Україні за жовтень придбали 25,3 тисячі вживаних кросоверів.
Також експерти назвали найпопулярніші нові та вживані електромобілі в Україні за жовтень.