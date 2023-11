Эксклюзивный Ferrari рок-звезды продали за $3,6 миллиона (видео)

Ferrari F50 — один из первых суперкаров, созданных с использованием технологий "Формулы-1". Его 520-сильный V12 позволяет развивать 325 км/ч.

В Великобритании на аукционе Collecting Cars продали знаменитый Ferrari F50 1997 года. За культовый лимитированный суперкар отдали 2 940 500 фунтов стерлингов ($3,6 миллиона). Об этом сообщается на сайте аукциона.

Суперкар построили для Рода Стюарта Фото: Collecting Cars

Суперкар Ferrari F50 – очень редкая модель, посвященная 50-летию итальянской марки. Всего собрано лишь 349 таких авто, и их цены в последнее время взлетели до небес.

Пробег суперкара составляет 17 700 км Фото: Collecting Cars

Конкретно этот Ferrari F50 также примечателен звездным владельцем – его построили по индивидуальному заказу знаменитого рок-музыканта Рода Стюарта. Исполнитель All for Love и Have You Ever Seen The Rain известен своей любовью к суперкарам. К слову, недавно на аукционе также продали его редкий Lamborghini.

Двигатель Ferrari F50 создан на базе мотора из "Формулы-1" Фото: Collecting Cars

Род Стюарт владел Ferrari F50 до 2002 года, после чего авто несколько раз переходило из рук в руки и даже некоторое время эксплуатировалось в Дубае. Тем не менее, пробег Ferrari небольшой – всего 17 700 км.

Ferrari F50 – экстремальный суперкар, построенный с применением технологий "Формулы-1". Его 4,7-литровый V12 построенный на основе двигателя гоночного болида.

Мотор развивает 520 л. с. и работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП. Суперкар Ferrari F50 способен разогнаться за 3,7 с и развить 325 км/ч.

