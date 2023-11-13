Огромные колеса и 600 сил: в США создали экстремальный электропикап для армии (видео)

Электрический пикап Canoo подготовлен к серьезному бездорожью. Он оснащен 600-сильной установкой, а его грузоподъемность составляет 815 кг.

Стартап из Техаса Canoo, создавший электрокары для астронавтов NASA, показал свою новую модель American Bulldog. Электрический пикап дебютировал в военной версии, но ожидается и его гражданский вариант. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Электропикап получил 600-сильную установку Фото: Canoo

Новый Canoo American Bulldog создан в рамках проекта Light Tactical Vechicle (Легкое тактическое транспортное средство). В его основе лежит электровэн, построенный для NASA. Авто достигает 4674 мм в длину и 1980 мм в ширину.

Пикап подготовлен к бездорожью Фото: Canoo

Четырехдверный пикап Canoo American Bulldog получил увеличенный клиренс, усиленные бамперы, 32-дюймовые внедорожные шины и защиту днища. Задние двери выполнены сдвижными. Грузоподъемность составляет 815 кг.

Салон Canoo American Bulldog отличается простотой. Электрокар получил приплюснутый руль и цифровой щиток приборов.

Руль пикапа приплюснут Фото: Canoo

Военная версия Canoo American Bulldog оснащена 600-сильной двухмоторной установкой, а гражданская – 500-сильной. Пикап получил батарею емкостью 80 кВт∙ч, а его запас хода превышает 320 км.

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