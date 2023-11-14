В Украине появился недорогой электрокар по цене Duster с запасом хода свыше 400 км (фото)

Электромобиль BYD Seagull — компактный 3,8-метровый хэтчбек с оригинальным дизайном. Он оснащен 75-сильным мотором и способен проехать до 405 км без подзарядки.

В Украине появился новый BYD Seagull. Компактный хэтчбек является одним из самых доступных электромобилей 2023 года на украинском рынке. Объявления о продаже модели появились на Auto.ria.

Цена BYD Seagull в Украине составляет от 15 300 до 17 300 долларов. Электромобили в нашу страну везут из Китая, хотя модель представлена и на европейском рынке.

Запас хода электрокара достигает 405 км Фото: BYD Auto

Новый BYD Seagull – самый дешевый электромобиль китайской марки. Компактный 3,78-метровый хэтчбек А-класса отличается оригинальным дизайном с клиновидной оконной линией.

В салоне установлены небольшой виртуальный щиток приборов и крупный 12,8-дюймовый тачскрин. Хотя модель бюджетная, она может быть оснащена бесключевым доступом, климат-контролем, круиз-контролем, камерой заднего вида и парктроником.

В салоне установлены виртуальный щиток приборов и большой тачскрин Фото: BYD Auto

Китайский электромобиль BYD Seagull оснащен 75-сильным мотором, а его максимальная скорость ограничена на отметке 130 км/ч. В Украину привезли модели с батареей на 38,8 кВт∙ч и запасом хода 405 км, но также существует более доступный вариант с батареей емкостью 30 кВт∙ч, способный проехать 305 км без подзарядки.

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