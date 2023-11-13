Создан специально для такси: в Украине появился необычный электромобиль BYD (фото)

Электромобиль BYD D1 отличается нестандартными дверями и имеет просторный салон. Запас хода минивэна превышает 400 км.

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На украинском рынке появился новый BYD D1. Китайский электромобиль отличается весьма необычной конструкцией. Об авто рассказали на сайте Auto-Consulting.

BYD D1 проектировали для служб такси Фото: BYD Auto

Электромобиль BYD D1 появился в 2021 году и был создан по заказу крупной китайской службы такси DiDi. Изначально он не поступал в свободную продажу, а предназначался только для такси и каршеринга. В Украине электрокар предлагают по цене от 21 300 до 29 690 долларов.

У электрокара миниатюрный щиток приборов Фото: BYD Auto

BYD D1 – небольшой электрический минивэн длиной 4,4 м, шириной 1,85 м и высотой 1,65 м. У него сдержанный обтекаемый дизайн с большим углом наклона лобового стекла. Самая оригинальная черта авто – его задние двери: левая обычная, а правая выполнена сдвижной для удобства посадки и высадки пассажиров.

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В салоне установлены тоненький виртуальный щиток приборов и большой тачскрин. Отдельный монитор есть и у задних пассажиров.

Для задних пассажиров предусмотрен монитор Фото: BYD Auto

Китайский электромобиль BYD D1 оснащен 136-сильным мотором и батареей на 53,6 кВт∙ч. Он развивает 130 км/ч и способен проехать до 418 км без подзарядки.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился недорогой коммерческий электромобиль BYD.

Также мы писали, что в Европе появился недорогой электрокар за $9000.