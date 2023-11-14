Самый дорогой Ferrari ушел с молотка по цене свыше $50 миллионов (фото)

Выпущено лишь три Ferrari 250 GTO с 4,0-литровым двигателем V12. Спорткар отметился успехами в престижных соревнованиях.

В Нью-Йорке на аукционе RM Sotheby’s продали уникальный Ferrari 250 GTO 1962 года. За знаменитый спорткар выручили 51,7 миллиона долларов и это самое дорогое авто, проданное в 2023 году. О нем рассказали на сайте аукционного дома.

Существует лишь три Ferrari 250 GTO/330 Фото: RM Sotheby's

Не секрет, что Ferrari 250 GTO – самая дорогая модель в истории итальянской марки. Цена этих купе порой достигает и 70 миллионов долларов.

Ferrari 250 GTO доминировали на гоночных трассах Европы. В 1962-1964 годах они принесли итальянской команде три чемпионских титула в серии FIA GT.

Автомобиль не раз выигрывал награды на автофестивалях Фото: RM Sotheby's

Всего выпущено только 36 Ferrari 250 GTO, однако этот автомобиль особенный. Он относится к серии Ferrari 330 LM – таких купе существует лишь три.

Главная особенность Ferrari 330 LM – более мощный 4,0-литровый V12 на 390 л. с. Он позволяет разгоняться до 100 км/ч за 6 с и развивать 300 км/ч.

Под капотом установлен 4,0-литровый V12 Фото: RM Sotheby's

Конкретно это авто добилось успехов в соревнованиях. Оно заняло второе место в 1000-километровой гонке на автодроме Нюрбургринг и побеждало выступало в горных гонках.

С 1985 года Ferrari 330 LM находится в США, где прошел реставрацию. Он не раз принимал участие в гонках ретро-авто и выигрывал награды на автофестивалях.

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