На продажу выставили эксклюзивные итальянские суперкары 2000-х без пробега (фото)

Ferrari Enzo и Maserati MC12 были одними из самых экстремальных суперкаров начала 2000-х годов. Выставленные на продажу авто имеют превосходное состояние.

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В Британии на продажу выставили суперкары Ferrari Enzo и Maserati MC12. Оба автомобиля имеют только предпродажный пробег. Об этом рассказали на сайте Romans International.

Ferrari Enzo и Maserati MC12 разделяют общую платформу, но имеют множество отличий. Первый суперкар был разработан для дорого общего пользования, а второй — для гонок в FIA GT Championship.

Обе модели являются очень редкими авто. Всего было выпущено 400 экземпляров Ferrari Enzo и 50 единиц Maserati MC12.

Владелец этих суперкаров не ездил на них. Вместо этого он бережно хранил их в гараже для будущей перепродажи.

Ferrari Enzo окрашен в знаменитый красный цвет Rosso Corsa и имеет пробег 229 км. Maserati MC12 имеет белый цвет кузова Bianco Fuji и проехал 333 км.

Ferrari Enzo оснащен 6,0-литровым атмосферным двигателем V12 мощностью 660 л.с. и 657 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,6 секунды, а максимальная скорость составляет 350 км/ч.

Ferrari Enzo окрашен в красный цвет Rosso Corsa Фото: Romans International

Под капотом Maserati MC12 также установлен 6,0-литровый атмосферный двигатель V12 мощностью 624 л.с. и 652 Нм крутящего момента. Суперкар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды и развивать скорость до 330 км/ч.

Maserati MC12 имеет белый цвет кузова Bianco Fuji Фото: Romans International

Оба суперкара имеют превосходное состояние. Они своевременно обслуживались и не нуждаются в ремонте.

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