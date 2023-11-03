На продаж виставили ексклюзивні італійські суперкари 2000-х без пробігу (фото)

Ferrari Enzo і Maserati MC12 були одними з найбільш екстремальних суперкарів початку 2000-х років. Виставлені на продаж авто мають чудовий стан.

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У Британії на продаж виставили суперкари Ferrari Enzo і Maserati MC12. Обидва автомобілі мають тільки передпродажний пробіг. Про це розповіли на сайті Romans International.

Ferrari Enzo і Maserati MC12 поділяють спільну платформу, але мають безліч відмінностей. Перший суперкар був розроблений для дорого загального користування, а другий — для перегонів у FIA GT Championship.

Обидві моделі є дуже рідкісними авто. Загалом було випущено 400 екземплярів Ferrari Enzo і 50 одиниць Maserati MC12.

Власник цих суперкарів не їздив на них. Замість цього він дбайливо зберігав їх у гаражі для майбутнього перепродажу.

Ferrari Enzo пофарбований у знаменитий червоний колір Rosso Corsa і має пробіг 229 км. Maserati MC12 має білий колір кузова Bianco Fuji та проїхав 333 км.

Ferrari Enzo оснащений 6,0-літровим атмосферним двигуном V12 потужністю 660 к.с. і 657 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,6 секунди, а максимальна швидкість становить 350 км/год.

Ferrari Enzo пофарбований у червоний колір Rosso Corsa Фото: Romans International

Під капотом Maserati MC12 також встановлено 6,0-літровий атмосферний двигун V12 потужністю 624 к.с. і 652 Нм крутного моменту. Суперкар здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 3,8 секунди та розвивати швидкість до 330 км/год.

Maserati MC12 має білий колір кузова Bianco Fuji Фото: Romans International

Обидва суперкари мають чудовий стан. Вони своєчасно обслуговувалися і не потребують ремонту.

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Загальна вартість суперкарів становить близько 12,2 мільйона доларів. Їх можна придбати окремо, але ціни доступні тільки за запитом.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили спорткар Chevrolet Camaro четвертого покоління в рідкісній модифікації Callaway C8.