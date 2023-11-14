Единственный в своем роде: показали уникальный спорткар Mercedes 60-х (фото)

Mercedes-Benz 300SEL 6.3 Coupé Pininfarina разработан по заказу голландского бизнесмена. Модель оснащена 250-сильным двигателем и имеет роскошный интерьер.

В США заметили уникальное купе Mercedes-Benz 300SEL 6.3 Coupé Pininfarina. Этот автомобиль был создан в единственном экземпляре и имеет интересную историю. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Спорткар основан на седане Mercedes-Benz W109, который выпускался с 1965 до 1972 года. Эта модель является предшественником знаменитого Mercedes-Benz S-Class.

Этот автомобиль был изготовлен по заказу голландского бизнесмена, который хотел получить двухдверный Mercedes-Benz на основе флагманской модели. Тем не менее немецкий автопроизводитель отказался от этой идеи, заявив, что на разработку придется потратить слишком много денег и ресурсов.

В 1968 году предприниматель купил себе новый седан с длинной колесной базой. После этого он поручил итальянскому производителю кузовов Pininfarina внести все изменения в авто. Стоимость доработок составила около 5000 евро.

Сзади установлены узкие фонари Фото: bonhams.com

Помимо оригинального кузова, бизнесмен попросил Pininfarina внести еще несколько изменений. Среди них высокое водительское сиденье "как в Rolls-Royce" и улучшенная шумоизоляция.

В Pininfarina изменили интерьер авто Фото: bonhams.com

В 1969 году уникальное купе было представлено публике на Женевском автосалоне. Этот дизайн лег в основу Rolls-Royce Camargue, который дебютировал шесть лет спустя.

Mercedes-Benz 300SEL 6.3 Coupé Pininfarina оснащен 6,3-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 250 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Владелец получил свой автомобиль только 10 февраля 1971 года. Спустя несколько десятков лет бизнесмен все же распрощался с уникальным купе. В последний раз авто было продано на аукционе в августе 2023 года в США за 350 000 долларов.

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