Заряженные автомобили Porsche получат новую уникальную особенность (фото)

В Porsche придумали, как еще сильнее отличить модели Turbo от других автомобилей. Для этого был разработан монотонный герб бренда Turbonite, который дебютирует на Panamera 2024 года.

Porsche показал свой новый логотип, который появится на всех моделях Turbo. Он позволит выделить заряженную модификацию среди менее мощных авто. Об этом рассказали на сайте бренда.

Многие автопроизводители выделяют свои знаковые модели уникальными эмблемами. Эту тенденцию долгие годы игнорировала компания Porsche, герб которой можно встретить на всех автомобилях.

Начиная с Porsche Panamera следующего поколения все модели в версии Turbo и Turbo S получат эксклюзивный монотонный логотип серого цвета. Он получил название Turbonite.

Эксклюзивный логотип будут устанавливать на все модели Porsche Turbo Фото: Porsche

"Теперь мы хотим сделать Turbo еще более заметным", — сказал главный дизайнер Porsche Михаэль Мауэр.

Turbonite заменит традиционный красно-золотой логотип. При этом приглушенные черный и серый цвета можно будет найти не только на новой эмблеме, но и на внешней отделке, включая бампера и боковые стекла.

Цвет Turbonite будет использоваться и на других элементах авто Фото: Porsche

В цвет Turbonite покрасят и некоторые элементы в интерьере. Так модели Turbo будут еще сильнее отличаться от других версий.

В Porsche отметили, что все эти элементы не будут доступны за доплату для таких моделей как GTS и Carrera. Помимо этого их не нужно будет докупать для автомобилей в версии Turbo.

Ранее Фокус писал, что спорткар Porsche 911 получит новую заряженную модификацию GT3 RS Manthey Racing.