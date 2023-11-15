В Канаде продают уникальный седан Hyundai Sonata со странным тюнингом (фото)
Этот Hyundai Sonata запрещено использовать на дорогах общего пользования. Седан получил большое количество внешних модификаций.
В Канаде выставили на продажу седан Hyundai Sonata 2012 года выпуска с необычным тюнингом. Автомобиль был модифицирован для научно-фантастического сериала "Incorporated". Об этом рассказали в объявлении на Facebook.
В этом авто трудно узнать оригинальный Hyundai Sonata. Седан лишился передней и задней оптики, а также многих других деталей. Вместо решетки радиатора установлена новая закрытая панель.
Автомобиль окрасили в яркий лазурный цвет. Новые колесные диски имеют такой же оттенок.
Средние стойки кузова обрезали, чтобы задние двери открывались против движения. От боковых дверных ручек также избавились.
Интерьер остался в нетронутом виде, но приборная панель была немного изменена. В сериале ее дополнили компьютерной графикой.
Hyundai Sonata оснащена 2,4-литровым турбированным двигателем мощностью 201 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Пробег авто составляет всего 64 000 км.
Этот автомобиль нельзя эксплуатировать на дорогах общего пользования из-за модификаций. Стоимость седана составляет 5000 долларов.
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