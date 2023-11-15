В Канаде продают уникальный седан Hyundai Sonata со странным тюнингом (фото)

Этот Hyundai Sonata запрещено использовать на дорогах общего пользования. Седан получил большое количество внешних модификаций.

В Канаде выставили на продажу седан Hyundai Sonata 2012 года выпуска с необычным тюнингом. Автомобиль был модифицирован для научно-фантастического сериала "Incorporated". Об этом рассказали в объявлении на Facebook.

В этом авто трудно узнать оригинальный Hyundai Sonata. Седан лишился передней и задней оптики, а также многих других деталей. Вместо решетки радиатора установлена новая закрытая панель.

У авто нет фар и решетки радиатора Фото: Facebook

Автомобиль окрасили в яркий лазурный цвет. Новые колесные диски имеют такой же оттенок.

Средние стойки кузова обрезали, чтобы задние двери открывались против движения. От боковых дверных ручек также избавились.

Среднюю стойку кузова обрезали Фото: Facebook Колесные диски окрасили в цвет кузова Фото: Facebook

Интерьер остался в нетронутом виде, но приборная панель была немного изменена. В сериале ее дополнили компьютерной графикой.

Hyundai Sonata оснащена 2,4-литровым турбированным двигателем мощностью 201 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Пробег авто составляет всего 64 000 км.

Этот автомобиль нельзя эксплуатировать на дорогах общего пользования из-за модификаций. Стоимость седана составляет 5000 долларов.

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