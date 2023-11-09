"Гелендваген" в миниатюре: Suzuki Jimny получил яркий тюнинг (фото)

Дизайн Suzuki Jimny изменили в духе ранних Mercedes G-Class 80-х годов. Внедорожник получил новые бамперы, решетку радиатора и капот.

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Японское ателье DAMD выпустило новую версию Suzuki Jimny. Внедорожник превратили в миниатюрный клон Mercedes G-Class. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

На крыше появился багажник

Damd Traditional G (именно так назвали проект) выполнен в духе ранних версий "Гелендвагена" 80-х годов. Новый Suzuki Jimny получил новую решетку радиатора и более компактные бамперы. Также заменили капот и установили на нем указатели поворотов, а фары дополнили решетками. На крыше появился багажник, а еще установлены огромные зеркала заднего вида. Белые стальные диски Toyo.

Руль Suzuki Jimny отделан кожей и деревом

Салон Suzuki Jimny также выполнен в стилистике 80-х годов. Сиденья получили оригинальные клетчатые чехлы, а руль отделан кожей и деревом.

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Тюнинг Suzuki Jimny не затронул силовой агрегат. В Японии внедорожник предлагают с 658-кубовым турбомотором мощностью 63 л. с. и 1,5-литровой атмосферной четверкой на 102 л. с.

Сиденья получили клетчатые чехлы

За тюнинг-пакет Damd Traditional G просят 340 000 иен ($2255). Еще за 76 000 иен ($500) можно заказать особый мятный цвет кузова.

Ранее Фокус сообщал, что Suzuki Jimny получил новую эксклюзивную версию.

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