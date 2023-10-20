Свежий дизайн и премиальный салон: Suzuki Jimny получил эксклюзивную версию (фото)

Suzuki Jimny 4Style роскошнее других версий внедорожника. Модификация заменяет кузовной обвес модели и предлагает более премиальный интерьер.

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Компактный внедорожник Suzuki Jimny получил новую премиальную версию 4Style. Она делает модель более стильной и доступна только на рынке Бразилии. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Suzuki Jimny 4Style в отличие от многих специальных версий модели не ориентирована на бездорожье. Вместо это модификация отличается новым кузовным обвесом, спойлером и колесными дисками.

Спереди установлен новый бампер в цвет кузова. Также появилась измененная решетка радиатора.

Сзади расположены светодиодные фонари с новой графикой и спойлер. Крыша окрашена в контрастный черный цвет.

Сзади установлено запасное колесо Фото: Suzuki

На внедорожник установили новые 16-дюймовые легкосплавные колесные диски черного цвета. Они обуты в шины размером 215/70R16.

В интерьере появилась премиальная тканевая и кожаная обивка с красными вставками. В список стандартного оснащения входят автоматический климат-контроль и аудиосистема JBL.

В интерьере появилась новая отделка Фото: Suzuki

Suzuki Jimny 4Style оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 108 л.с. и 138 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач и дополнен полным приводом.

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Стоимость Suzuki Jimny 4Style составляет 203 990 реалов (40 274 ​​доллара). Цены на базовый внедорожник в Бразилии начинаются с 162 990 реалов (32 179 долларов).

Ранее Фокус сообщал, что миниатюрный внедорожник Suzuki Jimny переделали в оригинальный кемпер.