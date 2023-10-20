Свіжий дизайн і преміальний салон: Suzuki Jimny отримав ексклюзивну версію (фото)

Suzuki Jimny 4Style розкішніший за інші версії позашляховика. Модифікація замінює кузовний обвіс моделі та пропонує більш преміальний інтер'єр.

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Компактний позашляховик Suzuki Jimny отримав нову преміальну версію 4Style. Вона робить модель стильнішою і доступна тільки на ринку Бразилії. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Suzuki Jimny 4Style на відміну від багатьох спеціальних версій моделі не орієнтована на бездоріжжя. Натомість це модифікація відрізняється новим кузовним обвісом, спойлером і колісними дисками.

Спереду встановлено новий бампер у колір кузова. Також з'явилася змінена решітка радіатора.

Ззаду розташовані світлодіодні ліхтарі з новою графікою і спойлер. Дах пофарбовано в контрастний чорний колір.

Ззаду встановлено запасне колесо Фото: Suzuki

На позашляховик встановили нові 16-дюймові легкосплавні колісні диски чорного кольору. Вони взуті в шини розміром 215/70R16.

В інтер'єрі з'явилася преміальна тканинна і шкіряна оббивка з червоними вставками. У список стандартного оснащення входять автоматичний клімат-контроль і аудіосистема JBL.

В інтер'єрі з'явилося нове оздоблення Фото: Suzuki

Suzuki Jimny 4Style оснащений 1,5-літровим атмосферним двигуном потужністю 108 к.с. і 138 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 4-ступінчастою автоматичною коробкою передач і доповнений повним приводом.

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Вартість Suzuki Jimny 4Style становить 203 990 реалів (40 274 долари). Ціни на базовий позашляховик у Бразилії починаються з 162 990 реалів (32 179 доларів).

Раніше Фокус повідомляв, що мініатюрний позашляховик Suzuki Jimny переробили в оригінальний кемпер.