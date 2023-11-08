Свежий дизайн и гибридная установка: представлен новый Suzuki Swift 2024 (фото)

Новый Suzuki Swift получил множество изменений в сравнении с текущей моделью и доступен с "мягкой" гибридной установкой. Новинку предложат в трех комплектациях на выбор.

Related video

В Японии состоялась презентация серийной версии нового Suzuki Swift 2024. Хэтчбек получил обновленный дизайн экстерьера и измененный интерьер. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Серийная версия хэтчбека мало чем отличается от концепт-кара Suzuki Swift Concept. Модель сохранила даже дизайн колесных дисков и новый синий цвет, в который был окрашен прототип.

Спереди расположены новые вертикальные фары и уменьшенная решетка радиатора. Также можно заметить измененный бампер.

Сзади установлены компактные фонари со светодиодными элементами. На задней двери разместили небольшой спойлер.

Сзади установлены новые фонари Фото: Suzuki

Еще одним изменением снаружи стали традиционные ручки на задних боковых дверях. Хэтчбек можно будет заказать в 9 различных цветах кузова.

Габариты Suzuki Swift 2024:

длина — 3860 мм;

ширина — 1695 мм;

высота — 1500 мм;

колесная база — 2450 мм.

В интерьере установлен 9-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы и обновленная панель приборов. Также хэтчбек получил новые органы управления климат-контролем и несколько USB-портов для зарядки гаджетов. Ручной тормоз стал электрическим.

В интерьере появился 9-дюймовый сенсорный дисплей Фото: Suzuki

Новое поколение модели стало безопаснее. Автомобиль получил радар миллиметрового диапазона и ультразвуковой датчик. Помимо этого доступен пакет Suzuki Safety Support ADAS, который включает систему обнаружения автомобилей и пешеходов.

Новинку предложат в трех комплектациях — XG, Hybrid MX и Hybrid MZ. Они отличаются силовой установкой и оснащением.

Базовая версия оснащена 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 91 л.с. Он работает в паре с вариатором CVT.

Гибридные модификации дополнены электромотором-генератором. Он не только увеличивает мощность силовой установки, но и заметно снижает расход топлива. Как опция доступна система полного привода.

Ожидается и появление заряженной версии Sport с 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью 129 л.с. Он также будет дополнен электромотором-генератором.

Важно

Свежий дизайн и премиальный салон: Suzuki Jimny получил эксклюзивную версию (фото)

Новый Suzuki Swift 2024 вскоре поступит в продажу в Японии. Стоимость хэтчбека будет объявлена позже.

Ранее Фокус писал, что новый купе-кроссовер Suzuki Fronx стал доступен на глобальном рынке.