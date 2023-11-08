Свіжий дизайн і гібридна установка: представлено новий Suzuki Swift 2024 (фото)

Новий Suzuki Swift отримав безліч змін, як порівняти з поточною моделлю, і доступний з "м'якою" гібридною установкою. Новинку запропонують у трьох комплектаціях на вибір.

Related video

В Японії відбулася презентація серійної версії нового Suzuki Swift 2024. Хетчбек отримав оновлений дизайн екстер'єру та змінений інтер'єр. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Серійна версія хетчбека мало чим відрізняється від концепт-кара Suzuki Swift Concept. Модель зберегла навіть дизайн колісних дисків і новий синій колір, в який був пофарбований прототип.

Спереду розташовані нові вертикальні фари та зменшена решітка радіатора. Також можна помітити змінений бампер.

Ззаду встановлено компактні ліхтарі зі світлодіодними елементами. На задніх дверях розмістили невеликий спойлер.

Ззаду встановлено нові ліхтарі Фото: Suzuki

Ще однією зміною зовні стали традиційні ручки на задніх бічних дверях. Хетчбек можна буде замовити в 9 різних кольорах кузова.

Габарити Suzuki Swift 2024:

довжина — 3860 мм;

ширина — 1695 мм;

висота — 1500 мм;

колісна база — 2450 мм.

В інтер'єрі встановлено 9-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи та оновлену панель приладів. Також хетчбек отримав нові органи управління клімат-контролем і кілька USB-портів для зарядки гаджетів. Ручне гальмо стало електричним.

В інтер'єрі з'явився 9-дюймовий сенсорний дисплей Фото: Suzuki

Нове покоління моделі стало безпечнішим. Автомобіль отримав радар міліметрового діапазону та ультразвуковий датчик. Крім цього доступний пакет Suzuki Safety Support ADAS, який охоплює систему виявлення автомобілів і пішоходів.

Новинку запропонують у трьох комплектаціях — XG, Hybrid MX і Hybrid MZ. Вони відрізняються силовою установкою та оснащенням.

Базова версія оснащена 1,2-літровим бензиновим двигуном потужністю 91 к.с. Він працює в парі з варіатором CVT.

Гібридні модифікації доповнені електромотором-генератором. Він не тільки збільшує потужність силової установки, а й помітно знижує витрату палива. Як опція доступна система повного приводу.

Очікується і поява зарядженої версії Sport з 1,4-літровим турбованим двигуном потужністю 129 к.с. Він також буде доповнений електромотором-генератором.

Важливо

Свіжий дизайн і преміальний салон: Suzuki Jimny отримав ексклюзивну версію (фото)

Новий Suzuki Swift 2024 незабаром надійде в продаж у Японії. Вартість хетчбека буде оголошено пізніше.

Раніше Фокус писав, що новий купе-кросовер Suzuki Fronx став доступний на глобальному ринку.