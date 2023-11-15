Британцы представили электромобиль для перевозок с ресурсом более 20 лет (фото)

WEVC eCV1 получил кузов из переработанного алюминия и имеет минимальный уровень вредных выбросов. Фургон может поступить в производство уже в 2025 году.

Британский стартап Watt Electric Vehicle Company представил электрический фургон для перевозок eCV1. Кузов новинки изготовлен из переработанного алюминия. Об этом рассказали на сайте Electrek.

В Watt Electric Vehicle Company заявили, что eCV1 будет изготавливаться исключительно из экологически чистых и пригодных для вторичной переработки материалов. Главной целью проекта является снижение вредных выбросов на протяжении всего жизненного цикла электромобилей.

WEVC eCV1 сможет прослужить более 20 лет. Это в несколько раз дольше многих других коммерческих автомобилей.

Фургон получил минималистичный дизайн с вертикальными фарами. Вместо боковых зеркал заднего вида установлены камеры.

Фургон WEVC eCV1 получил минималистичный дизайн Фото: Watt Electric Vehicle Company

Срок службы WEVC eCV1 будет продлеваться за счет регулярных обновлений и модернизаций. Также будет производиться замена аккумуляторных батарей.

Прототип фургона уже проходит испытания в Великобритании. Он оснащен аккумуляторной батареей емкостью 110 кВт⋅час. Запас хода составляет 310 км на одном заряде.

Подробности о силовой установке WEVC eCV1 пока неизвестны. Старт производства фургона запланирован на 2025 год.

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