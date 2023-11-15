Уникальный суперкар Porsche выехал на дороги впервые за много лет (видео)

Суперкар Porsche 911 GT1 существует в единственном экземпляре. Это дорожная версия знаменитой гоночной модели, побеждавшей в Ле-Мане.

В немецких Альпах засветился уникальный Porsche 911 GT1 1998 года. Музейный экспонат впервые за 10 лет выехал на дороги для съемок в видеоролике. Его опубликовали на Youtube-канале Porsche.

По сюжету ролика Porsche 911 GT1 Strassenversion "спит" ночью в музее в Штутгарте и ему снится поездка по горному серпантину. Получилось весьма эффектно.

Porsche 911 GT1 Strassenversion существует в одном-единственном экземпляре. По сути, это версия победителя 24-часовой гонки в Ле-Мане 1998 года, созданная для дорог общего пользования.

Со стандартным Porsche 911 вариант GT1 не имеет ничего общего, за исключением фар. Обтекаемое купе является среднемоторным и получило огромное антикрыло. В его конструкции использован редкий на то время карбон, поэтому масса составляет всего 950 кг.

Porsche 911 GT1 оснащен 3,2-литровой оппозитной шестеркой с двумя турбинами мощностью 544 л. с. С 6-ступенчатой секвентальной КПП суперкар способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с и развить 325 км/ч.

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