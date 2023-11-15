В стиле хиппи: в Киеве заметили новейший электровэн Volkswagen (фото)

Электромобиль Volkswagen ID.Buzz — преемник знаменитого минивэна Т1 60-х годов. Он оснащен 204-сильным мотором и способен проехать свыше 400 км без подзарядки.

В Украине появился новый Volkswagen ID.Buzz. Первый такой электровэн в ретро-стиле сфотографировали в Киеве. Об этом сообщает сайт Autogeek.

Судя по номерам, электромобиль Volkswagen ID.Buzz прибыл в нашу страну из Финляндии. Его могли пригнать в Украину для растаможки либо же финские граждане приехали в Киев.

Запас хода электромобиля составляет 424 км Фото: Autogeek

Новый Volkswagen ID.Buzz – современная вариация на тему культового вэна VW T1, который был популярен у хиппи. Электромобиль напоминает знаменитого предка дизайном и раскраской. Конкретно этот автомобиль получил опционные 19-дюймовые диски.

В Киеве сфотографировали укороченную пятиместную версию, хотя вскоре в продажу поступит длиннобазый вариант Volkswagen ID.Buzz на семь мест.

На данный момент в Европе продают только заднеприводную 204-сильную версию Volkswagen ID.Buzz. В Финляндии она стоит от 70 300 евро — это самый дорогой электрокар Volkswagen.

Дизайн выдержан в духе Фото: Autogeek

Электромобиль Volkswagen ID.Buzz способен развить 145 км/ч и разогнаться до 100 км/ч за 10,2 с. Аккумуляторная батарея емкостью 82 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 424 км. С 2024 года появятся более мощные модификации на 286 и 330 сил.

К слову, недавно в Украине появился еще и электровэн BYD D1, который создавали специально для такси.

Также Фокус сообщал, что в нашу страну привезли дешевый китайский электрокар с запасом хода 400 км.