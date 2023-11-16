Встреча Байдена и Си Цзиньпина: раскрыты подробности лимузина лидера Китая (видео)

Hongqi N701 основан на серийной модели, но имеет множество отличий, включая инновационные системы защиты. Для визита в США было изготовлено два таких авто.

В США состоялась долгожданная встреча президента Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина. Визит иностранного лидера также запомнился необычным лимузином, на котором он передвигался по Штатам. Подробности об авто рассказали на сайте Carscoops.

Джо Байден часто ездит на уникальном лимузине Cadillac "the Beast". Автомобиль отличается наличием передовых систем защиты, включая бронированный кузов и сверхпрочные шины.

Си Цзиньпин также ценит безопасность, поэтому для него изготовили уникальную модель. Этот лимузин имеет кодовое название Hongqi N701. Он основан на серийном седане L5, но имеет множество отличий.

Hongqi N701 будет выпущен ограниченным тиражом Фото: Скриншот

Длина автомобиля китайского лидера составляет около 5,5 метра. На авто установлены 21-дюймовые колесные диски, которые обуты в пуленепробиваемые шины. Стекла и кузов также защищены от выстрелов из штурмовых винтовок.

Помимо этого лимузин может выдерживать взрывы небольших бомб и имеет систему сжатия воздуха, защищающую его от химических атак. Другие системы безопасности держат в секрете.

Лимузин получил передовые системы безопасности Фото: Скриншот

Hongqi N701 уже замечали во время поездок Си Цзиньпина в Гонконг и Россию. Для встречи с Джо Байденом было изготовлено два таких авто.

По слухам, лимузин оснащен 6,0-литровым двигателем V12 мощностью около 410 л.с. Максимальная скорость составляет более 200 км/ч.

Ранее Фокус писал, что на аукционе выставили необычный лимузин на базе Range Rover Vogue 1994 года.