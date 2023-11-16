Классика на новый лад: Toyota Land Cruiser 70 стал электромобилем (фото)

Toyota Land Cruiser 70 оснастили 122-сильным электромотором и небольшой аккумуляторной батареей. Внедорожник сохранил полный привод с понижающей передачей.

Классический Toyota Land Cruiser 70 не только остается в производстве — его продолжают совершенствовать. Знаменитый рамный внедорожник обзавелся электрическим вариантом. Об этом сообщает сайт Car Expert.

Внедорожник получил 122-сильный мотор и сохранил полный привод Фото: Toyota

Электромобиль Toyota Land Cruiser 70 презентовали в Австралии. Он предназначен, в первую очередь, для использования в шахтах, где выхлопные газы нежелательны. Внедорожник разработала немецкая компания Huber Automotive AG и назвала проект Mine Changer.

Toyota Land Cruiser 70 никак не изменился внешне. Автомобиль оснастили 122-сильным электромотором. Примечательно, что он сохранил систему полного привода с понижающей передачей.

Аккумуляторная батарея относительно небольшая – емкостью 35 кВт∙ч. Запас хода составляет всего 120 км, но для эксплуатации в шахтах этого достаточно. Быстрая зарядка мощностью 22 кВт занимает полтора часа.

Электромобиль предназначен для эксплуатации в шахтах Фото: Toyota

Производство Toyota Land Cruiser 70 Mine Changer стартует в Австралии с 2024 года. За первый год выпустят 200 электрокаров, в 2025 году – 1000, а в 2026 – уже 6000.

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