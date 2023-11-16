В Украине заметили коллекционные заряженные BMW 90-х стоимостью свыше 100 000 евро (фото)

Раритетные спорткары BMW заметили на парковке Днепровской таможни. Стоимость каждого авто составляет 30-50 тысяч евро.

В Украину привезли редкие спортивные BMW. Коллекционные автомобили сфотографировали в Днепре. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Спорткары BMW заметили на парковке Днепровской таможни, то есть их только недавно пригнали в нашу страну и готовят к растаможке. Суммарная стоимость трех автомобилей составляет не менее 100 000 евро.

Автомобили ожидают растаможку Фото: topgir.com.ua

В частности, на паркинге идентифицированы кабриолет и купе BMW Z3 M, которые выпускали с 1996 по 2002 год. Спорткары оснащены 3,2-литровой рядной шестеркой мощностью 321 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП.

Они способны разогнаться до 100 км/ч примерно за 5 с, а их максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч. Цена BMW Z3 M сейчас составляет от 30 000 до 50 000 евро.

Выпущено лишь 94 BMW Alpina B12 6.0 Фото: topgir.com.ua

Кроме того, в Украину привезли гораздо более редкий BMW Alpina B12 6.0. Заряженная версия BMW 7 Series E38 в 1999-2001 годах выпущена очень небольшим тиражом в 94 экземпляра. Ее цена составляет 45-50 тыс. евро.

Спортивный седан оснащен 6,0-литровым V12 мощностью 430 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает менее 6 секунд.

К слову, спортивные BMW 90-х недавно привезли и в Киев — три машины видели на автовозе.

Также Фокус сообщал, что в Украине появился новый BMW 5 Series 2024.