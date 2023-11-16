Mercedes представил сверхбыстрые зарядные станции для электромобилей (фото)

Станции Power Link 2.0 способны заряжать электромобили гораздо быстрее конкурентов. Также клиенты смогут воспользоваться различными удобствами во время ожидания.

В США появилась первая сверхбыстрая и комфортная зарядная станция для электромобилей от Mercedes-Benz. Она позволит пополнить запас аккумуляторной батареи менее чем за полчаса. Об этом рассказали на сайте Car and Driver.

Зарядные станции нового поколения разработаны совместно с компанией ChargePoint. Их пиковая мощность достигает 500 кВт, с которой не может справиться ни один современный электромобиль.

Все станции Power Link 2.0 дополнят навесы, камеры видеонаблюдения, ванные комнаты и персонал для обеспечения безопасности клиентов. К 2030 году Mercedes-Benz планирует открыть 10 000 таких станций по всему миру.

Рядом с зарядными станциями будут находиться удобства Фото: ChargePoint

Большая мощность зарядных станций позволит существенно сократить время зарядки аккумуляторных батарей. При этом они могут обслуживать одновременно по два электромобиля.

Еще одним нововведением стала поддержка интеллектуального управления зарядкой. Благодаря этому электрокары смогут пополнять запас батарей на максимально допустимой мощности.

По словам ChargePoint, электромобили новых поколений смогут заряжать аккумуляторные батареи от станций Power Link 2.0 с 10% до 80% примерно за 15 минут. Такие модели могут появиться уже в 2025 году.

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