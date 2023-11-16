По высшему разряду: Rolls-Royce превратили в роскошный катафалк (фото)

Катафалк Rolls-Royce Ghost сохранил роскошный интерьер, отделанный кожей и деревом. Под капотом установлен 570-сильный V12 с турбонаддувом.

У Rolls-Royce Ghost появилась нестандартная версия. Роскошный седан превратили в катафалк. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Нестандартный тюнинг Rolls-Royce Ghost выполнило итальянское ателье Biemme Special Cars, которое, среди прочего, специализируется и на катафалках. Проект назвали Ghoster.

Сзади появился отсек для гроба с большой площадью остекления

Rolls-Royce Ghost удлинен и превращен в универсал – сзади появилась высокая секция с большой площадью остекления. Rolls-Royce также выделяется двухцветной черно-бронзовой окраской.

Площадка для гроба снабжена электроприводом

Катафалк Rolls-Royce сохранил полноценный пятиместный салон с электроприводами сидений и климат-контролем. В отделке отсека для гроба использованы дорогое дерево и полированный алюминий.

Площадка для гроба выдвигается с помощью электропривода. Кроме того, появились мощная светодиодная подсветка и акустическая система на 1300 Вт. Также усилена шумоизоляция салона.

Салон отделан кожей и деревом

Под капотом установлен 6,6-литровый турбированный V12 мощностью 570 л. с. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая КПП.

Ранее Фокус рассказывал про 700-сильный тюнингованный Rolls-Royce Cullinan.

Также мы писали про электрический катафалк на базе Nissan Leaf.