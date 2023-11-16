Представлен новый Subaru Forester 2024: как изменился популярный кроссовер (фото)

Новый Subaru Forester 2024 стал выразительнее на вид и несколько подрос в размерах. Кроссовер просторнее внутри и получил современные опции.

На автошоу в Лос-Анджелесе презентовали новый Subaru Forester шестого поколения. Кроссовер поступит в продажу с начала 2024 года. Подробности модели раскрыли на официальном сайте Subaru.

Кроссовер сохранил платформу и двигатель предшественника Фото: Subaru

Дизайн Subaru Forester 2024

Кроссовер Subaru Forester изменился внешне, но выглядит узнаваемо и сохраняет знакомый силуэт. Его решетка радиатора увеличена в размерах и стала глянцевой, фары стали стреловидными, а колесные арки и пластиковый обвес более выражены.

В основе авто по-прежнему лежит архитектура Subaru Global Platform, но кузов усилили и увеличили его жесткость на 10%. Новый Forester подрос до 4656 мм в длину, 1829 мм в ширину и 1730 мм в высоту при неизменной колесной базе в 2670 мм.

В салоне появился 11,6-дюймовый тачскрин Фото: Subaru

Интерьер и комплектация Subaru Forester 2024

Салон Subaru Forester сохранил привычную компоновку, а главным новшеством здесь является 11,6-дюймовый портретный тачскрин. Примечательно, что кроссовер не получил современный виртуальный щиток приборов, но зато улучшено качество отделки.

Салон кроссовера стал просторнее Фото: Subaru

Автомобиль стал просторнее, а объем его багажника вырос до 2106 л со сложенными задними креслами. Среди опций появилась система автоматического объезда препятствий, а комплекс безопасности EyeSight улучшен.

Объем багажника достигает 2106 л со сложенными креслами Фото: Subaru

Новый Subaru Forester, характеристики

Subaru Forester 2024 дебютировал в США со знакомой оппозитной четверкой объемом 2,5 л и мощностью 180 л. с. В других странах также предложат 2,0-литровый мотор, 1,8-литровую турбочетверку и гибридную установку. Все версии получат вариатор и постоянный полный привод с функцией векторизации тяги и внедорожным режимом X-Mode.

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