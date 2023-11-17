Выпускали всего год: новейший электромобиль от Renault снимают с производства (фото)

Новый Mobilize Limo от Renault — 4,67-метровый электрический седан C-класса с обтекаемым дизайном. Он оснащен 150-сильным мотором и способен проехать 450 км без подзарядки.

Renault отказываются от новой модели Mobilize Limo. Электрический седан покинет рынок всего через два года после презентации. Об этом стало известно журналистам сайта L’argus.

Причина отказа от модели – мизерные продажи. Электромобиль Renault Mobilize Limo выпускали с начала 2022 года и за весь прошлый год в Европе продали всего 67 седанов, из них 33 – во Франции. В 2023 году реализовано лишь 7 авто (5 – во Франции).

Запас хода седана составляет 450 км Фото: Renault

Следует отметить, что новый Renault Mobilize Limo – нишевая модель. Она не поступала в свободную продажу, а была предназначена для служб такси и каршеринга.

Электрокар Renault предлагали в лизинг за 1499 евро в месяц, однако французские таксисты пожаловались журналистам L’argus, что необходимо работать по 12 часов в день, чтобы авто окупилось.

Примечательно, что у Mobilize Limo есть китайский близнец JMEV Yi. Эта модель остается в производстве.

Электрокар создали специально для такси Фото: Renault

Электромобиль Renault Mobilize Limo – обтекаемый 4,67-метровый седан С-класса. Он оснащен 150-сильным мотором и батареей на 60 кВт∙ч. Авто способно разогнаться до 140 км/ч, а его запас хода составляет 450 км.

Ранее стало известно, что Renault возродит модель Twingo в формате недорогого электрокара за 20 000 евро.

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