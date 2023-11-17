Первый автомобиль из Марокко оказался дешевым аналогом Suzuki Jimny (фото)

Neo Asi — небольшой 3,9-метровый внедорожник с классическим дизайном. Бюджетную модель оснащают бензиновыми двигателями от Peugeot.

В Марокко презентовали первый автомобиль собственной разработки Neo Asi. Компактный внедорожник поступает в продажу по цене от 15 тыс. евро. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Neo Asi – компактный четырехместный внедорожник с классическим угловатым дизайном. У него высокий капот, съемная крыша сзади и расширенные крылья. Крупные фары сочетаются с тоненькой решеткой радиатора и массивным бампером. По размерам авто немного больше Suzuki Jimny.

Компактный внедорожник достигает 3,9 м в длину

Размеры Neo Asi:

длина – 3900 мм;

ширина – 1720 мм;

высота – 1655 мм;

колесная база – 2557 мм;

масса – 1172 кг.

Салон Neo Asi не показали, но известно, что внедорожник получил кондиционер, центральный замок и мультимедийную систему с Bluetooth. Объем багажника составляет 637-1365 л.

Внедорожник оснащают моторами от Peugeot 301

Ряд компонентов для авто поставляет концерн Stellantis. Среди них – и бензиновые двигатели объемом 1,2 л (82 л. с.) и 1,6 л (115 л. с.), знакомые по Peugeot 301. Максимальная скорость составляет 160 и 190 км/ч соответственно. В обеих версиях средний расход топлива составляет 4,8 л/100 км.

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